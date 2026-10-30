Retiran puente peatonal provisional tras apertura del puente Los Maestros

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El Ayuntamiento de Nogales desmonta la estructura metálica que facilitó el paso durante las obras de la avenida Tecnológico. Autoridades piden utilizar las nuevas banquetas y cruces peatonales, además de respetar los semáforos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/10/2026 11:17 AM.
En Nogales y editada el 30/10/2026 11:22 AM.