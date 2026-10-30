Retiran puente peatonal provisional tras apertura del puente Los Maestros

Tras la inauguración del puente de Los Maestros, sobre la avenida Tecnológico, el Ayuntamiento de Nogales realiza el retiro de la estructura metálica peatonal provisional que permitió el paso de estudiantes y ciudadanía durante la ejecución de la obra.
El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esqueda, explicó que esta estructura dejó de ser necesaria, debido a que el nuevo puente ya cuenta con banquetas, cruces peatonales habilitados y señalización horizontal para facilitar el tránsito seguro de las personas.
El funcionario exhortó a la ciudadanía a utilizar las áreas peatonales y respetar las indicaciones de los semáforos. También pidió a los conductores evitar distracciones, especialmente el uso del teléfono celular, para favorecer una circulación segura y fluida.
Por su parte, el ingeniero Salvador Picos, del Departamento de Vialidad y Tránsito de Obras Públicas, informó que se mantiene la coordinación con Tránsito Municipal para monitorear el funcionamiento de los semáforos y realizar los ajustes necesarios en sus tiempos, con el propósito de mejorar la movilidad en el sector.
Ambos funcionarios reiteraron el llamado a peatones y automovilistas a transitar con precaución y respetar los señalamientos. Asimismo, pidieron a los conductores mantener velocidades moderadas para proteger a quienes circulan por la zona y aprovechar de manera ordenada la nueva infraestructura.