Angélica Burgos intensifica recorridos de Morena en colonias de Nogales

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Junto con Víctor Rodríguez y un equipo de militantes, Angélica Burgos recorrió el tianguis nocturno de Misión de Anza para dialogar con ciudadanos y comerciantes, además de distribuir el periódico Regeneración

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 31/10/2026 10:57 AM.
En Nogales y editada el 31/10/2026 11:00 AM.