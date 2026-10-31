Angélica Burgos intensifica recorridos de Morena en colonias de Nogales

El trabajo para el fortalecimiento del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es sin horario y se lleva a cabo a diario con el fin de posicionar al instituto político en las colonias de esta frontera, manifestó Angélica Burgos.
La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación, junto con Víctor Rodríguez ambos registrados para la coordinación de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Nogales, recorrieron el tianguis nocturno instalado en la colonia Misión de Anza.
Estamos viviendo una etapa muy importante al interior de nuestro partido...siendo el momento para trabajar desde el territorio llevando la información a los simpatizantes de Morena, a quienes debemos nuestro respeto, explicó Angélica Burgos.
Junto con un equipo de voluntarios brigadistas militantes y fundadores de Morena en esta frontera, estuvieron entregando el periódico Regeneración, órgano oficial de información del instituto político.
Seguimos manteniendo el trabajo territorial...porque es la base de nuestro movimiento y ahí es donde se encuentran nuestros simpatizantes a quienes debemos los logros y avances alcanzados por la Cuarta Transformación en Nogales, en Sonora y en el País, destacó.
Todo este equipo del Comité Unidos por Nogales y la Transformación...está recorriendo las colonias y visitando casa por casa, tocando puertas y platicando con los vecinos sobre los trabajos que estamos llevando a cabo en Morena, indicó.