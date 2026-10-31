¡Avanza el Acueducto Bienestar! Dan seguimiento a obras para mejorar abasto de agua

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El alcalde Juan Francisco Gim Nogales encabezó la Mesa Permanente del Agua, donde revisaron la instalación de tubería de 20 pulgadas, reparación de fugas, atención al drenaje y rehabilitación de vialidades

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 31/10/2026 11:04 AM.
En Nogales y editada el 31/10/2026 11:10 AM.