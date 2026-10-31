¡Avanza el Acueducto Bienestar! Dan seguimiento a obras para mejorar abasto de agua

La instalación de tubería de 20 pulgadas del Acueducto Bienestar, obra complementaria del Anillo Hídrico que busca mejorar la distribución y el abastecimiento de agua potable en Nogales, Sonora, fue uno de los temas prioritarios de la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social, encabezada el viernes por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales.
Con la participación del director general de OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, y representantes de distintas dependencias municipales, se revisaron los avances en la reparación de fugas de agua potable y la atención de problemas de drenaje, como parte del trabajo permanente para mejorar estos servicios.
También se dio seguimiento al Plan Integral de Reposición de Concreto, mediante el cual se rehabilitan las superficies intervenidas por reparaciones y obras de infraestructura hidráulica y sanitaria, a fin de restablecer las condiciones de las vialidades.
Durante la sesión se abordaron las necesidades de los planteles educativos en materia de agua potable, drenaje, servicios públicos y mantenimiento de sus instalaciones, mediante la coordinación de las dependencias responsables de su atención.
Asimismo, se destacó la labor del área de Cultura del Agua, que mantiene actividades de concientización y orientación dirigidas a distintos sectores de la población para promover el uso responsable del recurso y la participación ciudadana en su cuidado.
A través de estas sesiones diarias, el gobierno municipal mantiene el seguimiento a los proyectos hidráulicos y la coordinación entre sus dependencias para mejorar el abastecimiento de agua y los servicios públicos en beneficio de las familias nogalenses.