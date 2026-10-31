Detienen a dos hombres tras incidente con conductor ebrio

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Un automovilista que circulaba sin luces y en segundo grado de ebriedad fue detenido en la colonia Nuevo Milenio. Otro hombre también fue asegurado luego de intervenir agresivamente para impedir el arresto y agredir presuntamente a una agente

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 31/10/2026 09:28 AM.
En Nogales y editada el 31/10/2026 09:32 AM.