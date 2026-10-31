Detienen en Nogales a hombre buscado por homicidio

Un sujeto que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio fue detenido por agentes de la Policía Municipal al conducir un vehículo con placas ilegibles por calles de esta frontera.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 11:00 horas que elementos de la policía preventiva al realizar un recorrido de prevención sobre la avenida Tecnológico, en la colonia El Represo, observaron un vehículo tipo vagoneta de color negro con placas ilegibles.
Por lo que le marcaron el alto frente a una recicladora donde se entrevistaron con el conductor, quien dijo llamarse Jacinto "N", de 43 años de edad, este mostró su credencial de elector, por lo que sus datos fueron consultados en Plataforma México.
Siendo alertados los agentes que éste cuenta con una orden de aprehensión vigente desde el 22 de septiembre de 2025, por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y traición.
Ante esta situación, los oficiales procedieron a su aseguramiento, dando conocimiento de los hechos al Centro de Atención Temprana (CAT), siendo posteriormente entregado a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para dar seguimiento y cumplimiento a la orden judicial correspondiente.