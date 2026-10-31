Detienen en Nogales a hombre buscado por homicidio

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Policías municipales detectaron al conductor de una vagoneta con placas ilegibles en la colonia El Represo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 31/10/2026 09:20 AM.
En Nogales y editada el 31/10/2026 09:25 AM.