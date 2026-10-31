Julia Huerta llama a defender la Transformación y fortalecer los programas sociales en Nogales

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La aspirante a la Coordinación Municipal de Morena destacó los apoyos a adultos mayores, las becas educativas y la inversión en servicios públicos. También convocó a la militancia y simpatizantes a mantener la unidad y organización

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 31/10/2026 10:48 AM.
En Nogales y editada el 31/10/2026 10:50 AM.