Julia Huerta llama a defender la Transformación y fortalecer los programas sociales en Nogales

En un momento decisivo para la consolidación del proyecto de nación, Julia Huerta destacó el sólido respaldo y la confianza ciudadana hacia el movimiento que ha reivindicado la atención y los servicios para quienes menos tienen. Como militante activa de Morena y aspirante a la Coordinación Municipal por la Defensa de la Transformación y la Soberanía, destacó que el Estado de Bienestar está hoy más cerca que nunca de los sectores que durante décadas fueron ignorados y marginados.
Desde la justicia social y derechos constitucionales, el movimiento ha demostrado que gobernar bajo el principio de “por el bien de todos, primero los pobres” genera resultados tangibles que cambian vidas; de ahí que Julia Huerta resaltó los ejes fundamentales que han devuelto la dignidad al pueblo de México.
Expuso la dignificación de adultos mayores con la consolidación y defensa de los programas sociales universales que reconocen toda una vida de trabajo, garantizando una vejez con certidumbre, autonomía económica y profundo respeto. Así como la asignación histórica de becas educativas, con la entrega de apoyos sin precedentes para que estudiantes de todos los niveles, desde educación básica hasta superior, tengan la oportunidad de continuar su preparación académica, cerrando la brecha de la desigualdad y la deserción.
Otro de los rubros esenciales que consideró Julia Huerta es el rescate de infraestructura y servicios esenciales, desde la inyección de inversión pública en proyectos estratégicos y servicios básicos que por décadas permanecieron en el abandono bajo administraciones anteriores.
Al enfatizar el proyecto municipal y continuidad de la Transformación, frente al avance innegable de estos derechos sociales, Julia Huerta reafirmó su vocación de servicio y su interés en abanderar los esfuerzos de organización en el municipio. Su participación como aspirante a la Coordinación Municipal tiene como propósito central defender la Cuarta Transformación desde la trinchera local y dar puntual seguimiento a cada uno de los programas impulsados a nivel federal y estatal.
Nuestro compromiso es robustecer estos logros para que la justicia social aterrice de manera efectiva y sin intermediarios. Trabajamos sin descanso para que la transformación llegue a todos los rincones de México, a cada municipio de Sonora y, muy especialmente, a cada colonia y hogar de Nogales, señaló la aspirante.