Recuperan motocicleta robada y detienen a dos personas en Nogales

Como resultado de los recorridos de prevención y vigilancia, elementos del Grupo de Operaciones Tácticas de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal recuperaron una motocicleta con reporte de robo vigente y pusieron a dos personas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).
La intervención se realizó la noche del 29 de octubre en la avenida De los Nogales, donde los oficiales observaron a dos personas que empujaban una motocicleta sobre la acera y dificultaban el paso de los peatones.
Al consultar los datos de la unidad en Plataforma México, los agentes confirmaron que la motocicleta, marca Italika, modelo FT125TS, contaba con reporte de robo desde el 15 de octubre de 2026.
Durante la intervención también se localizaron 16 cigarrillos que contenían hierba verde y seca con características similares a la marihuana. Ambas personas fueron trasladadas para su certificación médica y posteriormente quedaron a disposición del Centro de Atención Temprana de la Fiscalía, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.
La motocicleta recuperada fue asegurada y trasladada al corralón C5 de la FGJES para continuar con las investigaciones correspondientes.
Estas acciones forman parte del trabajo preventivo del Gobierno de la Ciudad de Nogales para atender los delitos patrimoniales y fortalecer la seguridad de las familias mediante recorridos permanentes de vigilancia.