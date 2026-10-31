Recuperan motocicleta robada y detienen a dos personas en Nogales

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Elementos del Grupo de Operaciones Tácticas localizaron una Italika con reporte de robo vigente en la avenida De los Nogales. Durante la intervención también aseguraron 16 cigarrillos con hierba con características similares a la marihuana

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 31/10/2026 09:00 AM.
En Nogales y editada el 31/10/2026 09:14 AM.