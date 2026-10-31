¡Vacunas gratis y sin derechohabiencia! Refuerzan protección contra enfermedades invernales

Para proteger la salud de las familias durante la temporada de frío, el Ayuntamiento de Nogales invita a la población a revisar sus esquemas de vacunación y solicitar las dosis que le correspondan contra influenza, COVID-19 y neumococo.
La directora de Salud Municipal, Viviana García Ruiz, informó que, en coordinación con el Centro de Salud Urbano IMSS-Bienestar, se han realizado brigadas para acercar estas vacunas a la ciudadanía, con jornadas en Laboratorio López, en las instalaciones de la Dirección de Salud Municipal y en distintas dependencias del Ayuntamiento.
Vamos a estar llevando también diferentes brigadas a puntos específicos, como lo son diferentes plazas, expresó García Ruiz, al anunciar la continuidad de estas acciones y convocar a las familias nogalenses a participar en las próximas jornadas.
No se necesita ninguna derechohabiencia, puntualizó la directora de Salud Municipal, al explicar que la población puede acercarse a solicitar orientación y vacunación independientemente de que cuente o no con afiliación al IMSS, al ISSSTE o a otra institución de seguridad social.