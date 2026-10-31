¡Vacunas gratis y sin derechohabiencia! Refuerzan protección contra enfermedades invernales

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El Ayuntamiento de Nogales invita a la población a solicitar las vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo. Las brigadas llegarán a distintos puntos de la ciudad y las dosis estarán disponibles sin importar si las personas cuentan con afiliación a alguna institución de salud

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 31/10/2026 10:06 AM.
En Nogales y editada el 31/10/2026 10:12 AM.