Advierten que el Día de Muertos pierde presencia entre las nuevas generaciones en Nogales

Una notoria disminución en la afluencia de visitantes a los cementerios locales amenaza con debilitar la identidad cultural del Día de Muertos en Nogales, un fenómeno que preocupa a las familias tradicionales de la frontera.
De acuerdo con la nogalense Faly Lira, quien acude anualmente a honrar la memora de sus seres queridos, el desinterés progresivo de las nuevas generaciones se percibe en los pasillos cada vez más vacíos del camposanto.
Porque a mí me parece muy triste ver cómo se pierden nuestras tradiciones, y se toman otras que no nos corresponden para nada, que no dejan nada benéfico, sino todo lo contrario. Entonces, para mí es muy importante preservar nuestras raíces, nuestras tradiciones, dejarles algo para nuestros niños, quienes vienen atrás, los nietos, hijos, qué sé yo, mencionó Lira.
La distracción generada por eventos alternos como verbenas y el mismo Halloween, han provocado que el encuentro con los difuntos quede relegado a un sitio secundario para muchos fronterizos.
Pero creo que debemos darle la importancia que esto merece. Por lo menos para mí es súper importante venir. Para mí es primordial venir a ver a mis difuntos, a mis familiares, estar con ellos. Ya la verbena y todo lo demás, para mí ya es secundario, comentó.