Advierten que el Día de Muertos pierde presencia entre las nuevas generaciones en Nogales

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La nogalense Faly Lira expresó su preocupación por la disminución de visitantes a los panteones y llamó a las familias a preservar las tradiciones, honrar a sus seres queridos y transmitir estas costumbres a niños y jóvenes

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 02/11/2026 04:43 PM.
En Nogales y editada el 02/11/2026 04:47 PM.