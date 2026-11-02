Buscan solución a las inundaciones que afectan la avenida 5 de Febrero

...

El Ayuntamiento de Nogales realiza inspecciones y trabajos de desazolve en las lagunas de retención de Pueblitos para reducir las escorrentías pluviales. Se prevé concluir las acciones durante la próxima semana.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/11/2026 12:11 PM.
En Nogales y editada el 02/11/2026 12:31 PM.