Buscan solución a las inundaciones que afectan la avenida 5 de Febrero

Con el objetivo de mitigar las escorrentías pluviales que afectan la circulación en la avenida 5 de Febrero, el Ayuntamiento de Nogales, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, coordina acciones entre distintas dependencias para definir una solución técnica que permita corregir esta problemática.
Por instrucción del presidente municipal, se han reforzado los trabajos de inspección y evaluación en la zona, con la participación de personal de OOMAPAS, Imagen Urbana, Servicios Públicos y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a fin de revisar las condiciones de la infraestructura pluvial y determinar las acciones necesarias.
Como parte de estas labores, se realizaron recorridos en las inmediaciones de la colonia Pueblitos, particularmente en el área de las lagunas de retención. En este punto se identificó la necesidad de efectuar trabajos de desazolve para mejorar su capacidad de operación y favorecer el flujo adecuado del agua hacia los drenajes pluviales existentes.
Previamente, también se efectuaron inspecciones en el interior de las tuberías mediante cámaras especializadas, además de monitorear el comportamiento de las escorrentías. Estas acciones han permitido avanzar en el diagnóstico de la infraestructura y en la definición de las medidas correctivas correspondientes.
El Gobierno Municipal reconoce las molestias y afectaciones que esta situación ha ocasionado a comerciantes, automovilistas y peatones que diariamente transitan por esta importante vialidad. Por ello, mantiene como prioridad atender esta problemática para mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en el sector.
Mediante el trabajo conjunto de las dependencias involucradas y el seguimiento técnico de las acciones, se busca avanzar hacia una solución de fondo que permita reducir las afectaciones y brindar mayor tranquilidad a quienes utilizan esta vía.
Se prevé que los trabajos necesarios para resolver esta problemática concluyan durante la próxima semana. Las condiciones meteorológicas de los últimos días prolongaron las labores y extendieron el plazo de atención; sin embargo, las dependencias mantienen la coordinación para concretar la solución a la brevedad.