Cabildo aprueba cuatro pipas para reforzar el abasto de agua en Nogales

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En sesión encabezada por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, también se aprobaron medidas para fortalecer la inclusión de personas con discapacidad y se turnó a comisiones un protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/11/2026 11:27 AM.
En Nogales y editada el 02/11/2026 11:34 AM.