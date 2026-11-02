Cabildo aprueba cuatro pipas para reforzar el abasto de agua en Nogales

El presidente municipal, Juan Francisco Gim Nogales, encabezó una sesión ordinaria de Cabildo en la que el cuerpo colegiado aprobó acuerdos relacionados con la inclusión, el abastecimiento de agua potable, la atención a las mujeres y las prestaciones laborales.
Durante la sesión, realizada en la Sala de Cabildo, participaron el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz; la síndica municipal, Edna Elinora Soto Gracia, y veinte integrantes del Honorable Cabildo, quienes abordaron diversos asuntos de interés para la administración pública municipal.
Entre los principales acuerdos destacó la aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Reglamentación relativo al Reglamento para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en Situación de Discapacidad en el Municipio de Nogales, Sonora. Este instrumento busca fortalecer las condiciones de igualdad, respeto, accesibilidad e inclusión, así como promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
En materia de infraestructura y servicios públicos, el Cabildo aprobó aceptar la donación de cuatro camiones tipo pipa por parte del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), a favor del Ayuntamiento de Nogales.
Estas unidades se destinarán exclusivamente al abastecimiento, la distribución y el suministro de agua potable en las comunidades afectadas que requieran este servicio.
Asimismo, se autorizó su entrega en comodato al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS), con el propósito de fortalecer su capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.
De igual manera, se aprobó el dictamen de la Comisión de Gobernación y Reglamentación referente a la modificación del Manual de Organización de la Secretaría del Ayuntamiento, exclusivamente en lo relacionado con el cambio de nombramiento de quien encabeza la Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En otro de los asuntos abordados, se aprobó el dictamen emitido por la Comisión Mixta de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento y presentado por la coordinadora de Recursos Humanos, relativo al otorgamiento de pensión por viudez y orfandad, así como del servicio médico Red Benefit, a favor de Erika Beatriz Casas Meza.
También se autorizó turnar a las comisiones de Gobernación y Reglamentación y de la Mujer y Equidad de Género el proyecto de Protocolo Municipal de Prevención y Atención del Acoso y Hostigamiento Sexual en la Administración Pública de Nogales, Sonora, presentado por la directora del Instituto Nogalense de las Mujeres, para su estudio, análisis y dictamen.
Como parte de los asuntos laborales, el pleno aprobó turnar a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Patrimonio siete solicitudes de pensión en las modalidades de vejez, jubilación e invalidez definitiva, a fin de que sean revisadas y dictaminadas conforme a la normativa correspondiente.
En el apartado de informes presentados para conocimiento del pleno, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales rindió el correspondiente a octubre de 2026 sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal.
Por su parte, el titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, Aldo Alejandro Martínez Varela, presentó su tercer informe trimestral ante los integrantes del Cabildo.
Asimismo, la síndica municipal, Edna Elinora Soto Gracia, presentó su informe trimestral de actividades, en el que dio cuenta de las acciones realizadas desde la Sindicatura.
Con estos acuerdos y la presentación de los informes correspondientes, el Ayuntamiento de Nogales, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, dio seguimiento a los asuntos administrativos, normativos y sociales de interés para el municipio.