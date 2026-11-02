Don Isidro Ruiz Peralta: 90 años de vida, una familia y una tradición que sigue floreciendo

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Con más de siete décadas dedicadas al campo, don Isidro Ruiz mantiene viva, junto a sus hijos, la tradición de sembrar flores para el Día de Muertos. Sus parcelas en el ejido La Mesa, Ímuris, también se han convertido en un atractivo para visitantes y amantes de la fotografía

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/11/2026 04:22 PM.
En Nogales y editada el 02/11/2026 04:27 PM.