Julia Huerta lleva jornada de convivencia y contacto ciudadano a las calles de Nogales

Como parte de su compromiso permanente con el pueblo y la construcción de comunidad, Julia Huerta, activa participante en la coordinación municipal por la defensa de la transformación y la Soberanía de Nogales, encabezó una jornada de contacto ciudadano directo en la concurrida intersección de la avenida Obregón y El Greco.
Apegada a los lineamientos y la narrativa de fortalecimiento de Morena a nivel nacional y estatal, Julia Huerta y su equipo aprovecharon el tránsito vehicular para dialogar de cerca con las familias nogalenses y entregar el periódico Regeneración.
En el marco de las tradiciones locales y la celebración de “dulce o truco”, la jornada brindó especial atención a la niñez de Nogales, entregando dulces y compartiendo un mensaje de alegría, esperanza y bienestar, al participar con algunas botargas y música que fueron parte esencial de la fiesta morenista.
Esta iniciativa a ras de suelo reafirma la visión del movimiento de mantenerse siempre cercano a la gente, escuchando sus necesidades en su día a día, además de recibir manifestaciones ciudadanas auténticas de respaldo.
Mediante estas acciones de proximidad ciudadana, Julia Huerta consolida el esfuerzo por llevar los principios del humanismo y la Cuarta Transformación a cada rincón de la ciudad, demostrando que la verdadera política se hace en las calles y de la mano del pueblo.