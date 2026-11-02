Julia Huerta lleva jornada de convivencia y contacto ciudadano a las calles de Nogales

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La participante en la coordinación municipal de Morena encabezó una actividad en Obregón y El Greco, donde entregó el periódico Regeneración, compartió dulces con niñas y niños y dialogó con familias nogalenses

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/11/2026 12:58 PM.
En Nogales y editada el 02/11/2026 01:06 PM.