Julia Huerta se reúne con referentes históricos de la izquierda en Nogales

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La aspirante a la coordinación municipal de la Defensa de la Transformación dialogó con figuras del movimiento local sobre sus orígenes, la lucha social y la importancia de mantener un proyecto plural, cercano a las familias y construido desde las colonias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/11/2026 01:49 PM.
En Nogales y editada el 02/11/2026 01:55 PM.