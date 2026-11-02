Julia Huerta se reúne con referentes históricos de la izquierda en Nogales

En el marco del proceso interno de Morena para definir la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación en Nogales, la aspirante Julia Huerta sostuvo un productivo encuentro con referentes de la izquierda histórica de la ciudad. Durante la reunión, Huerta ratificó su visión de consolidar un proyecto de nación plural, fundamentado en los principios de bienestar social y trabajo a ras de suelo.
En un diálogo abierto con figuras clave del movimiento local, como el profesor Valenzuela y el licenciado Palafox, entre otros, Julia Huerta recordó sus inicios en el activismo social desde temprana edad al acompañar en familia a su padre, el profesor Francisco Huerta Aldas. La aspirante destacó que el movimiento de la Cuarta Transformación es heredero de una lucha de décadas, cuyo propósito siempre ha sido mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas.
En los puntos destacados de la jornada, resaltó un homenaje al dedicar unas palabras a la memoria del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a quien describió como “el último estadista del siglo XX”. Afirmó que la actual generación de militantes es heredera de su visión: un proyecto de nación inclusivo en el que, independientemente de la postura individual, todos los sectores puedan dialogar y construir acuerdos en favor del país.
Otra referencia que sostuvo la aspirante es que la verdadera izquierda se construye recorriendo las colonias y escuchando a la ciudadanía. Reconoció los avances tangibles logrados en las últimas décadas en Nogales, donde sectores que en los años 2000 carecían de infraestructura básica, hoy cuentan con pavimentación y una conectividad sustancialmente mejorada.
Desde la fortaleza en la diversidad del proceso interno, Julia Huerta manifestó que la convocatoria contempla fecha límite el próximo 31 de diciembre, al celebrar la participación de 18 perfiles distintos, provenientes del servicio público, la iniciativa privada y la base histórica de la izquierda, al enfatizar que esta pluralidad robustece y oxigena el movimiento, asegurando que Morena mantenga una presencia viva y dinámica en la comunidad.
Salimos con toda la actitud y determinación a continuar el trabajo que nos dejaron. Esta es la izquierda en la que creemos; la que nos inculcaron desde muy chicos y la que representa la reivindicación de la deuda histórica con quienes estuvieron detrás de nosotros, señaló Julia Huerta.