Lluvias dejan deslaves, viviendas inundadas y tres autos atrapados en Nogales

Autoridades preventivas de esta frontera de Nogales, Sonora atendieron diversos reportes derivados de las constantes lluvias registradas durante casi todo el día de ayer domingo, afortunadamente no se presentaron situaciones que lamentar.
Según la titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, Julia Guadalupe Ochoa Zavala se reportaron y atendieron un total de dos deslaves, dos inundaciones de viviendas, una barda caída y el auxilio a ocupantes de tres vehículos que quedaron atrapados en diferentes avenidas de la ciudad.
Por su parte el comandante y jefe de tránsito municipal Eliceo Estrada Muñiz detalló que afortunadamente no se reportaron choques ni otro tipo de accidentes en las calles de la ciudad salvo la descompostura de varios vehículos que cruzaron calles inundadas de agua, y los tres autos que tuvieron que ser remolcados.
La coordinadora de la dependencia, Julia Guadalupe Ochoa Zavala, informó que estos incidentes corresponden a un corte preliminar de los llamados recibidos. Precisó que las estaciones meteorológicas de la ciudad reportan un promedio de 38.69 milímetros de lluvia, con mayor precipitación en el sector noroeste de Nogales.
Son dos deslaves, uno en Recinto Fiscal, otro en Montebello, detalló la funcionaria, quien agregó que también se reportó la caída de una barda en la colonia Héroes.
Sobre los vehículos, indicó que los reportes corresponden al fraccionamiento El Rodeo, el sector Kennedy y la avenida Tecnológico, en las inmediaciones de la calle Abraham Zaied.
Explicó que en uno de los vehículos viajaban una mujer y dos menores de edad, quienes fueron rescatados por elementos de Tránsito Municipal y del Cuerpo de Bomberos. En los otros dos vehículos viajaban hombres que fueron auxiliados por elementos de la Policía Municipal, luego de que sus unidades quedaran atascadas.
También se tiene un enjambre de abejas en el panteón, en un puesto de dulces, señaló Ochoa Zavala. Añadió que, en el área de puestos del mismo lugar, se reportó el desprendimiento de una tabla y algunas inundaciones en el área de venta.
Asimismo, se recomienda atender las indicaciones de las autoridades, permanecer pendiente de los avisos oficiales y llamar al 911 en caso de emergencia.