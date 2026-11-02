Lluvias dejan deslaves, viviendas inundadas y tres autos atrapados en Nogales

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Protección Civil atendió diversos reportes tras las precipitaciones del domingo, que dejaron dos deslaves, dos casas inundadas, una barda caída y tres vehículos varados. No se reportaron personas lesionadas

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 02/11/2026 09:49 AM.
En Nogales y editada el 02/11/2026 09:56 AM.