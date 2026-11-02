Lluvias desploman hasta 60% las ventas de comerciantes del Panteón Nacional

Un fuerte golpe económico han sufrido los comerciantes del Panteón Nacional tras registrar caídas en sus ventas de hasta un 60% en comparación con el año anterior, derivado del mal clima en la región, hasta este 2 de noviembre.
Las precipitaciones de aproximadamente 70 milímetros durante el fin de semana, frenó por mucho la afluencia de visitantes a los camposantos, dejando los pasillos del cementerio solo y la mercancía varada en los locales por la mayor parte de sábado y domingo.
El mal tiempo evitó que las familias acudieran de forma regular en los días previos al día de muertos, lo que afecto de acuerdo con los locatarios a lo que tenían proyectado por su experiencia de años anteriores.
Sin embargo, lo vendedores mantienen la expectativa de que el panorama mejore en el transcurso de este 2 de noviembre, confiando en que los ciudadanos acudan a realizar sus comprar para sus fieles difuntos, este mismo día.
Durante la mañana de este lunes se comenzó a percibir un leve incremento en el movimiento de personas en los alrededores de la zona, aunque el flujo, mencionaron, difícilmente lograra compensar el impacto negativo durante los días previos.
Los comerciantes esperan que los días restantes de los permisos adquiridos aumente significativamente para lograr recuperar de la inversión realizada en productos altamente perecederos como las flores y otros productos de temporada.