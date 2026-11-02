Lluvias desploman hasta 60% las ventas de comerciantes del Panteón Nacional

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Locatarios reportaron una fuerte caída en sus ventas durante el fin de semana debido a las precipitaciones, que redujeron la afluencia de visitantes al cementerio. Ahora esperan que el movimiento de este 2 de noviembre ayude a recuperar parte de la inversión

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 02/11/2026 04:49 PM.
En Nogales y editada el 02/11/2026 04:52 PM.