Marcela MAVAL lleva su brigadeo a la colonia La Mesa en Nogales

Como parte de las actividades de cercanía y organización territorial, Marcela MAVAL, aspirante a Coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nogales, realizó un brigadeo en la colonia La Mesa, donde sostuvo encuentros con vecinas y vecinos del sector.
Durante el recorrido, compartió información, escuchó las inquietudes de las familias y refrendó su compromiso de mantener un trabajo cercano a la ciudadanía, impulsando la participación y la organización desde las colonias.
Marcela MAVAL destacó la importancia de continuar recorriendo el territorio, fortaleciendo la unidad y construyendo, junto al pueblo, el segundo piso de la Cuarta Transformación.
Con organización, cercanía y trabajo en territorio, la transformación se construye de la mano del pueblo.