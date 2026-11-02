Marcela MAVAL lleva su brigadeo a la colonia La Mesa en Nogales

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La aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional recorrió el sector para dialogar con vecinos, escuchar sus inquietudes y promover la organización territorial

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/11/2026 01:35 PM.
En Nogales y editada el 02/11/2026 01:47 PM.