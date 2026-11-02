Nogales reúne a especialistas en la primera sesión del ITI Study Club Sonora

...

Profesionales de la odontología participaron en una jornada académica sobre planificación de implantes y herramientas digitales, encabezada por los doctores Luis Edgardo Bojórquez y Sergio Alberto Tachiquin. El encuentro acerca capacitación especializada a dentistas de la región

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 02/11/2026 03:18 PM.
En Nogales y editada el 02/11/2026 03:21 PM.