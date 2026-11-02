Nogales reúne a especialistas en la primera sesión del ITI Study Club Sonora

El International Team for Implantology (ITI) consolida su presencia en la frontera con la sesión inaugural del ITI Study Club Sonora, con Nogales como sede este 28 de octubre, centrado en la conferencia sobre planificación de implantes y herramientas digitales; los doctores Luis Edgardo Bojórquez y Sergio Alberto Tachiquin lideraron la jornada académica ante especialistas de la región.
Esta asociación global sin fines de lucro, constituida en 1988, enfoca sus esfuerzos en la implantología dental y la regeneración de tejidos. Su misión primordial promueve la investigación de vanguardia y la formación basada en evidencia científica dentro de la odontología. A través de pilares como la ciencia, la educación y el liderazgo, la organización establece estándares de tratamiento a nivel mundial.
La realización de esta primera sesión en Nogales representa una escena sin precedentes para profesionales locales. El doctor Sergio Alberto Tachiquin, Director del grupo de estudio del ITI, destacó la relevancia de colocar a la ciudad en el mapa internacional de la odontología. Esta iniciativa acerca conocimientos de primer nivel a los médicos de la región, sin necesidad de traslados a otras metrópolis para su preparación.
El tema principal de la reunión abordó la transición hacia los formatos digitales en los procesos dentales. El doctor Luis Edgardo Bojórquez Parra, codirector del ITI Study Club Sonora, explicó que el uso de escáneres modernos permite planificaciones precisas y resultados predecibles; la tecnología reduce el margen de error humano y garantiza un mayor porcentaje de éxito en las cirugías.
La doctora María Fernanda Brambila Navarrete, integrante del ITI en la sección Nogales, México, resaltó el beneficio directo para las personas tratadas. Una mala estrategia clínica provoca fracasos que afectan la salud y la economía de los pacientes. Por ello, el diagnóstico exacto mediante tecnologías de última generación asegura una función masticatoria óptima y una estética ideal.
El fomento de una red de especialistas es otro objetivo fundamental del grupo. El doctor Fernando del Corro, representante del ITI de la sección Sonora, resaltó la oportunidad de los dentistas sonorenses para actualizar su conocimiento con expertos altamente calificados. Asimismo, el doctor Alejandro Muñoz Vega, implantólogo y miembro activo del ITI, reafirmó la necesidad de unión en el gremio para elevar el estándar de los servicios de salud.
Los organizadores extienden una invitación abierta a toda la comunidad odontológica de Sonora para integrarse a futuras sesiones. La capacitación constante marca la diferencia en la atención médica moderna y previene complicaciones a largo plazo. Con este paso, el ITI Study Club Sonora proyecta un futuro de excelencia clínica para toda la zona fronteriza.