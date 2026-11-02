¡Viaja al pasado de Nogales! Llega la Expo Ferrocarril y Etnias este 7 y 8 de noviembre

La Expo Ferrocarril y Etnias de Nogales se realizará los próximos 7 y 8 de noviembre en el Centro Cultural de Nogales, con exhibiciones de maquetas ferroviarias, presentaciones y actividades culturales que permitirán a las familias conocer más sobre la historia del ferrocarril y los pueblos originarios de la región.
Durante la presentación del evento, el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz; Jonathan Rodríguez Mazza, antropólogo y aficionado a la historia ferroviaria, y Nadir del Cid González, director general del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (IMFOCULTA), destacaron la importancia de acercar a las nuevas generaciones a los acontecimientos que marcaron el desarrollo de la ciudad.
La exposición se enmarca en la conmemoración del 144.º aniversario de la colocación del primer clavo de las vías del ferrocarril, acontecimiento registrado el 25 de octubre de 1882, que marcó un momento fundamental en los orígenes y el desarrollo de Nogales.
Asimismo, se anunció un homenaje a José Elías Miranda Canevett, cronista e historiador cuya trayectoria ha contribuido a preservar y difundir la memoria histórica de la ciudad.
Durante la presentación se resaltó que la llegada del ferrocarril permitió conectar regiones y fortalecer la actividad económica, además de transformar la movilidad de los pueblos originarios de la Pimería Alta y abrir nuevas oportunidades de empleo para los habitantes de esta zona.
Por su parte, Jonathan Rodríguez Mazza compartió que su interés por el ferrocarril surgió desde la infancia y que su formación en antropología le permitió vincular esta afición con el estudio de la historia y el impacto ferroviario en México.
Explicó que, tras participar en una convención realizada en Hermosillo, surgió el interés de continuar promoviendo este tipo de encuentros para acercar a más personas al conocimiento y la preservación del patrimonio ferroviario.
Finalmente, los organizadores agradecieron el respaldo del Gobierno de la Ciudad de Nogales, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, así como la colaboración de investigadores, ponentes, expositores y aficionados al ferrocarril que hacen posible esta actividad, con la intención de consolidarla como una tradición cultural para la comunidad nogalense.