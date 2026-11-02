¡Viaja al pasado de Nogales! Llega la Expo Ferrocarril y Etnias este 7 y 8 de noviembre

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El Centro Cultural de Nogales reunirá maquetas ferroviarias, exhibiciones y actividades culturales para recordar la historia del tren y reconocer el legado de los pueblos originarios de la región.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/11/2026 12:05 PM.
En Nogales y editada el 02/11/2026 12:11 PM.