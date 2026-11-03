Asaltan a repartidor de cigarros y lo despojan de dinero en Nogales

...

Dos sujetos, uno de ellos armado, amenazaron a un trabajador de Distribuciones Danna mientras entregaba mercancía en la colonia Luis Donaldo Colosio. Los responsables huyeron con dinero en efectivo, un celular y las llaves del vehículo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/11/2026 04:15 PM.
En Nogales y editada el 03/11/2026 04:18 PM.