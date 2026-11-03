Asaltan a repartidor de cigarros y lo despojan de dinero en Nogales

Un repartidor de cigarros fue víctima de dos sujetos armados que lo amagaron para despojarlo de 35 mil pesos y las llaves del vehículo cuando entregaba mercancía en la colonia Luis Donaldo Colosio en Nogales, Sonora.
Este atraco fue reportado a las autoridades alrededor de las 12:52 horas cuando elementos preventivos se trasladaron a las inmediaciones del Mini Súper Colosio, ubicado en la calle Los Conchos, de la colonia señalada.
En el lugar se entrevistaron con un hombre de 39 años de edad, quien manifestó que se desempeña como vendedor de cigarros para la empresa “Distribuciones Danna” y que, al encontrarse ofreciendo sus productos, fue interceptado por dos sujetos, uno de los cuales lo amenazó mostrándole un arma que llevaba a la altura de la cintura.
Dijo que el presunto criminal le exigió que le entregara el dinero en efectivo, por lo que le indicó que se encontraba dentro de una caja fuerte en el vehículo de la empresa, un Nissan March de color blanco, de donde los sujetos sustrajeron aproximadamente 45 mil pesos en efectivo, un teléfono celular y las llaves de la unidad, para posteriormente huir.
Los agentes le leyeron sus derechos como personas víctima de delito e informaron del caso al Centro de Atención Temprana, para su investigación y seguimiento.