Catrines y catrinas llenan de color y tradición las calles de Nogales

Un espectáculo lleno de misticismo, color y elegancia se apoderó de las calles principales este lunes durante la majestuosa Procesión de Catrines y Catrinas, la cual inicio su recorrido desde el Panteón del Rosario para avanzar con gran solemnidad hasta las instalaciones del Panteón Nacional en Nogales, Sonora.
El contingente lucio imponente a lo largo del trayecto gracias al entusiasmo de la comitiva encabezada por el presidente municipal, Juan Francisco Gim Nogales y su esposa Griselda Quintero, junto a diferentes autoridades locales que portaron atuendos alusivos a la fecha.
Con la luz expedida por las velas, el recorrido se convirtió en una verdadera fiesta visual con la participación de pequeños catrines integrantes de Imfoculta, vistosos personajes en zancos y parejas vistiendo llamativos trajes de la festividad.
Al llegar al escenario principal, el alcalde compartió con los presentes que compuso durante el trayecto, relatando entre rimas su encuentro con la muerte y reconociendo el talento, folclor y compromiso de las familias nogalenses, así como los visitantes por mantener viva esta festividad en la frontera.
Cuando vienen a visitar el panteón a su familiar, nos da mucha alegría que regresen. Y desde luego, que esta tradición llena de folclor, lleno de talento, se convierta precisamente en una tradición que no debe de faltar…Y yo me despido de ustedes, agradeciendo a todas las familias. Que no se pierda esta bonita tradición y celebración. Y que Dios nos dé desde arriba su bendición. Buenas noches, mencionó el alcalde.