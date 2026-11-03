Catrines y catrinas llenan de color y tradición las calles de Nogales

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Entre velas, música, atuendos tradicionales y personajes en zancos, familias nogalenses participaron en la Procesión de Catrines y Catrinas, encabezada por el alcalde Juan Gim Nogales y su esposa Griselda Quintero

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 03/11/2026 03:37 PM.
En Nogales y editada el 03/11/2026 03:40 PM.