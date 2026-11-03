Detienen a dos adultos y dos menores tras riña en panteón de Nogales

Cuatro personas fueron detenidas por la Policía Municipal entre ellas dos menores de edad cuando escandalizaban dentro de las instalaciones del panteón particular Colinas del Buen Pastor en Día de Muertos.
De acuerdo con el informe de Seguridad Pública fue a las 16:56 horas que agentes preventivos atendieron un llamado de emergencia sobre una riña y presencia de personas agresivas en el panteón Jardines del Buen Pastor.
Por lo que se trasladaron al sitio ubicado sobre el periférico Luis Donaldo Colosio, a la altura de la colonia Esperanza, donde observaron a cuatro personas del sexo masculino, quienes al notar la presencia policial comenzaron a comportarse de manera agresiva, profiriendo insultos y amenazas contra los oficiales.
Al intervenir, los agentes observaron que los involucrados consumían bebidas alcohólicas, identificándose como Christian “N”, de 29 años, y Jesús “N”, de 46 años, quienes opusieron resistencia y agredieron a los elementos policiales, por lo que fueron asegurados.
Asimismo, fueron detenidos dos menores de 17 años, quienes también participaron en los hechos, localizándose entre sus pertenencias una bolsa con hierba verde y seca y un bote de cerveza que contenía residuos de dicho narcótico.
Los dos adultos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado por su probable responsabilidad en el delito de corrupción de menores, mientras que los adolescentes quedaron a disposición de la Agencia Especializada en Justicia para Adolescentes.