Detienen a dos adultos y dos menores tras riña en panteón de Nogales

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Elementos de la Policía Municipal arrestaron a cuatro personas en el panteón Jardines del Buen Pastor, ubicado sobre el periférico Luis Donaldo Colosio

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/11/2026 04:04 PM.
En Nogales y editada el 03/11/2026 04:08 PM.