Detienen a presunto homicida por crimen ocurrido hace más de cinco años en Nogales

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La AMIC cumplimentó una orden de aprehensión contra José Yair “N”, quien fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en un homicidio y robo de vehículo registrados en febrero de 2021 en la colonia La Mesa

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/11/2026 11:02 AM.
En Nogales y editada el 03/11/2026 11:10 AM.