Detienen a presunto homicida por crimen ocurrido hace más de cinco años en Nogales

Elementos de la AMIC Nogales lograron la detención de una persona que fue vinculada a proceso por el delito de homicidio doloso y robo de vehículo en hechos ocurridos en la colonia La Mesa el pasado mes de febrero del 2021.
De acuerdo con la información de la FGJE de Sonora se trata de José Yair “N”, también identificado con una identidad nominal distinta, quien fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio doloso y robo de vehículo de propulsión mecánica, cometidos en agravio de Juan Everardo “N”, en hechos registrados en dicho sector, hace más de 5 años.
Se informó que, durante la audiencia inicial de formulación de imputación, celebrada el 29 de octubre de 2026, derivada de la ejecución de una orden de aprehensión, el Ministerio Público expuso los datos de prueba que sustentan la investigación relacionada con los acontecimientos ocurridos el 6 de febrero de 2021, en un domicilio ubicado en la colonia La Mesa.
De acuerdo con la investigación ministerial, entre las 18:30 y las 19:00 horas de ese día, la víctima se encontraba en su domicilio en compañía del imputado, quien utilizó un objeto punzocortante para agredirlo en el rostro y la cabeza, provocándole diversas lesiones y heridas que derivaron en su fallecimiento inmediato; además, el imputado se apoderó de un vehículo Dodge Caliber, modelo 2012, propiedad de la víctima, para después retirarse del lugar.
Con base en los datos de prueba presentados por la representación social, el Juez resolvió vincular a proceso al imputado por los delitos de homicidio doloso y robo de vehículo de propulsión mecánica, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada.