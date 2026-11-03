Goteras y plafones caídos preocupan a derechohabientes del IMSS en Nogales

Derechohabientes del IMSS de Nogales, Sonora mostraron su preocupación al compartir videos y fotografías sobre las goteras y afectaciones que dejaron las lluvias del pasado domingo en sus instalaciones.
En días pasados también personal administrativo del mismo instituto compartió imágenes de los daños ocasionados por las lluvias dentro de las instalaciones ubicadas en la entrada del parque industrial FOPIN de Nogales tras manifestación.
En los videos compartidos sobre los daños al Hospital General Clínica 5 del Seguro Social ubicado en la colonia Siglo XXI se aprecia daños al interior de unos baños donde se las goteras provocaron la caída de plafones del techo.
Se presume que otras áreas de acceso exclusivo de médicos y enfermeras presentan las mismas afectaciones. En otras imágenes se hace notar las goteras que caen sobre una de las puertas de entrada o salida de la misma institución.
Estas acciones no son ajenas a la clínica también se informó que las oficinas de la subdelegación del IMSS ubicadas en el parque industrial sufrieron las mismas consecuencias, donde incluso derechohabientes que acudieron a realizar trámites se solidarizaron y ayudaron a sacar el agua,
Cabe mencionar que personal de estas instalaciones ya se manifestaron semanas antes por las malas condiciones del lugar. Las fotografías e imágenes fueron compartidas por los derechohabientes del IMSS.