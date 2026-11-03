Goteras y plafones caídos preocupan a derechohabientes del IMSS en Nogales

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Usuarios compartieron videos y fotografías de las afectaciones que dejaron las lluvias en la Clínica 5, ubicada en la colonia Siglo XXI. También se reportaron filtraciones en las oficinas de la Subdelegación del IMSS en el parque industrial FOPIN

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 03/11/2026 11:10 AM.
En Nogales y editada el 03/11/2026 11:16 AM.