Julia Huerta destaca inversión histórica en obras para transformar Nogales

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La aspirante morenista reconoció las inversiones de más de mil 500 millones de pesos del Ayuntamiento y más de 2 mil millones del Gobierno del Estado en infraestructura pública

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/11/2026 11:49 AM.
En Nogales y editada el 03/11/2026 11:53 AM.