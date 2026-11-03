Julia Huerta destaca inversión histórica en obras para transformar Nogales

Julia Huerta, aspirante morenista a la Coordinación Municipal por la Defensa de la Transformación y la Soberanía de Nogales, celebró el histórico paquete de inversión en infraestructura pública aplicado en la ciudad desde 2021, respaldando los anuncios realizados recientemente por el gobernador Alfonso Durazo y el alcalde Juan Francisco Gim Nogales.
Desde su posición como ex tesorera del Ayuntamiento, Huerta resaltó que la administración honesta y responsable de los recursos ha sido la clave para materializar el desarrollo urbano y social del municipio fronterizo.
Julia Huerta detalló el impacto financiero de esta administración, señalando que el gobierno municipal (2021-2025) logró invertir más de 1,500 millones de pesos específicamente en infraestructura dura y obra pública. A este esfuerzo sin precedentes se suman los más de 2,000 millones de pesos invertidos por el Gobierno del Estado en Nogales, una inyección de capital que la ex funcionaria calificó como “muy sustancial” y fundamental para transformar la vida pública de las y los ciudadanos.
Nos sentimos muy orgullosos de poder haber formado parte de un gobierno que tenía y tiene tan presente la importancia de la infraestructura para cambiar la vida de los nogalenses, expresó Huerta al reflexionar sobre su paso por la Tesorería Municipal. Compartió que, desde el trabajo administrativo y de escritorio, le tocó realizar los cálculos precisos y cuidar cada peso para garantizar que los recursos alcanzaran para pagar las obras, asegurando así que no se le fallara a la ciudadanía.
Julia Huerta enfatizó que, tal como coinciden los teóricos del desarrollo, es indispensable que estos niveles de inversión continúen para seguir detonando el progreso de la ciudad. Bajo esta visión, reiteró su compromiso con el proyecto de la Cuarta Transformación, asegurando que la disciplina financiera y la sensibilidad social son el motor para seguir construyendo el bienestar de todas las familias nogalenses.