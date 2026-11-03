Localizan sin vida a una mujer en predio despoblado de Nogales

El cuerpo de una mujer fue localizado tendido en un predio despoblado en las inmediaciones del Centro Juvenil Don Bosco ubicado en el sector Jardines de la Montaña de esta frontera.
Los reportes de la Policía Municipal detallan que fue a las 07:10 horas del pasado 2 de noviembre, que elementos preventivos mientras realizaban corridos de prevención y vigilancia por el sector señalado observaron a una persona del sexo femenino tendida sobre un camino de terracería entre las calles Torres Circular y Paseo Don Bosco.
Al descender de la unidad notaron que la fémina no respondía a los estímulos, por lo que se solicitó la presencia de paramédicos de Cruz Roja, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
La mujer de quien hasta el día de hoy se desconocen sus generales, vestía sudadera de color negro, pantalón de color café y calcetines de color gris. Se informó que en su momento no se apreciaron signos de violencia, por lo que el área fue asegurada y acordonada.
Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y periciales del Servicio Médico Forense acudieron al sitio donde ordenaron que el cuerpo fuera trasladado a una funeraria local donde continuaron con los trabajos de ley, para determinar las causas del deceso.
Cabe mencionar que horas después del hallazgo se dio a conocer que las causas del deceso probablemente responden al consumo de drogas.