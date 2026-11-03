Mochila de emergencia: prevención, no motivo de alarma en Nogales

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Cruz Roja Mexicana llamó a mantener la calma ante la difusión de recomendaciones para preparar un kit de emergencia de 72 horas

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 03/11/2026 04:20 PM.
En Nogales y editada el 03/11/2026 04:24 PM.