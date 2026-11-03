Mochila de emergencia: prevención, no motivo de alarma en Nogales

En las últimas semanas se ha viralizado a nivel internacional la recomendación de contar con una mochila o kit de emergencia para 72 horas, lo que ha generado especulaciones sobre posibles guerras, apagones masivos o desastres globales situaciones no confirmadas. Sin embargo, la realidad es menos alarmista y más preventiva.
La recomendación surge de organismos de protección civil y gestión de emergencias en Europa, Estados Unidos y otros países, que consideran que las familias deben estar preparadas para afrontar por sí mismas las primeras 72 horas de una crisis.
Ante escenarios como apagones prolongados, inundaciones, incendios forestales, ciberataques, terremotos o conflictos que puedan afectar temporalmente los servicios básicos, por situaciones que son una realidad en esa parte del mundo.
Aunque la discusión se ha intensificado por iniciativas europeas, en México la preparación ante emergencias no es nueva. Protección Civil también recomienda contar con una mochila de emergencia debido a riesgos como sismos, inundaciones, incendios, huracanes o interrupciones de servicios esenciales.
En Nogales autoridades y cuerpos de rescate aseguran que no existe ninguna alerta sobre situaciones extraordinarias que deban preocupar a la población salvo las propias ya conocidas como son las afectaciones por tormentas, las inclemencias ocasionadas por las bajas temperaturas y o las olas de calor, que tienen todas sus temporadas al año en Sonora.
Con relación al tema la comandante de Cruz Roja Guadalupe González Bucio, explicó lo siguiente:
Queremos transmitir a la población un mensaje de tranquilidad, estas recomendaciones tienen un carácter preventivo y no deben de interpretarse como un anuncio de que algo va a suceder ni con motivo de alarma.
La prevención es una práctica que debemos mantener durante todo el año. Estar informados, preparados y fomentar buenos hábitos en familia nos permite actuar con mayor tranquilidad y responsabilidad ante cualquier eventualidad.
La prevención es una práctica que debemos mantener durante todo el año. Estar informados, preparados y fomentar buenos hábitos en familia nos permite actuar con mayor tranquilidad y responsabilidad ante cualquier eventualidad.
Cruz Roja Mexicana considera muy importante compartir con la ciudadanía algunas recomendaciones relacionadas con la preparación familiar y la cultura de la prevención, especialmente ante la información que en los últimos días ha estado circulando en redes sociales sobre la importancia de contar con una mochila de emergencia, explicó.
Nuestro estado presenta diferentes condiciones climáticas a lo largo del año, como lluvias, posibles inundaciones, altas temperaturas y temporadas de frío, por lo que siempre es positivo contar con medidas básicas de preparación en nuestros hogares.
Cruz Roja Mexicana siempre promueve la prevención y el bienestar de la comunidad.