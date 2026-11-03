Refuerzan trabajos para reparar calles y atender daños por lluvias en Nogales

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales encabezó ayer la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social para coordinar la rehabilitación de vialidades, la atención a la infraestructura pluvial y el apoyo a las familias afectadas por las recientes lluvias en Nogales, Sonora.
Durante la sesión, las dependencias municipales presentaron un informe de las incidencias registradas y de las labores preventivas y de atención realizadas antes, durante y después de las precipitaciones. La revisión permitió evaluar los resultados y definir las acciones que requieren seguimiento.
El presidente municipal destacó que la prioridad es responder de manera oportuna a las necesidades de la ciudadanía, mediante la recuperación de las vialidades, el restablecimiento del funcionamiento de los drenajes pluviales y la coordinación permanente con la Unidad Municipal de Protección Civil.
Asimismo, pidió dar especial atención a los sectores y las familias en situación de mayor vulnerabilidad, al señalar que los trabajos de recuperación de la ciudad deben acompañarse de una respuesta social para quienes resultaron afectados.
Por su parte, el director general de OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, informó que las cuadrillas operativas continúan trabajando en campo para atender los reportes y las contingencias derivados de las lluvias. Precisó que, al momento de la reunión, se encontraba controlada la situación relacionada con las fugas de aguas residuales.
Gim Nogales también llamó a fortalecer el bacheo y la rehabilitación de vialidades mediante el trabajo conjunto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la Dirección de Obras Públicas Municipales y OOMAPAS, para reparar los daños y mejorar las condiciones de movilidad.