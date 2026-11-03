Refuerzan trabajos para reparar calles y atender daños por lluvias en Nogales

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El alcalde Juan Francisco Gim Nogales encabezó la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social, donde se acordaron acciones para rehabilitar vialidades, atender drenajes pluviales y brindar apoyo a las familias afectadas por las precipitaciones

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/11/2026 11:58 AM.
En Nogales y editada el 03/11/2026 12:05 PM.