Reportan ingreso de un sujeto a vivienda de la colonia Fundo Legal

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Una residente pidió apoyo al 911 luego de encontrar a un hombre conocido de vista dentro de su propiedad. Según el reporte, el individuo ingresó al brincar una barda y un portón, y se retiró después de que la mujer solicitó ayuda policial

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/11/2026 03:58 PM.
En Nogales y editada el 03/11/2026 04:01 PM.