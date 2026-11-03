Reportan ingreso de un sujeto a vivienda de la colonia Fundo Legal

Un residente de la colonia Fundo Lega en Nogales, Sonora, reportó a las autoridades el allanamiento de su domicilio por un sujeto conocido quien se negaba a salir de la propiedad hasta que llamaron a las autoridades.
El hecho se reportó al 911 alrededor de las 08:24 horas por lo que elementos de la Policía Municipal se trasladaron a un domicilio de la calle Allende, en el sector mencionado donde se entrevistaron con Celina, de 24 años de edad.
La residente del lugar les manifestó que aproximadamente a las 07:00 horas se encontraba en su casa cuando escuchó que tocaban una ventana, por lo que, al asomarse, pensando que se trataba de su esposo, observó a un sujeto a quien conoce de vista, que se había metido a su propiedad.
Dijo que para entrar el allanador brincó una barda y un portón, y que al cuestionarlo sobre el motivo de su presencia y pedirle que se retirara, este se negó inicialmente, por lo que ella marcó al 911, retirándose el sujeto del lugar.
Sobre estos hechos dicha autoridad dio conocimiento al Centro de Atención Temprana para las investigaciones correspondientes.