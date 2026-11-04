Angélica Burgos mantiene recorridos por colonias de Nogales con brigadistas de Morena

Los integrantes del Comité Unidos por Nogales y la Transformación mantienen un trabajo permanente en las colonias de la ciudad, con el fin de informar a la ciudadanía de los avances de la Cuarta Transformación y del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), indicó Angélica Burgos.
La presidenta de dicho comité manifestó de los recorridos realizados junto con un grupo de brigadistas voluntarios, entregando casa por casa el periódico Regeneración, el órgano de difusión de Morena.
Quienes conforman este equipo de trabajo...tienen un gran compromiso con el partido y con nuestro movimiento, por ello estamos trabajando en la unidad para fortalecer la presencia de Morena en las colonias, informó.
Es importante compartir con los sectores de la comunidad, precisó, del registro ante las instancias de Morena como aspirante a la coordinación municipal de los Comités por la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Nogales.
Junto con un grupo de brigadistas voluntarios...permanentemente se están visitando las colonias y platicando con los vecinos casa por casa, compartiendo los avances de la Cuarta Transformación, para fortalecer la fuerza de Morena en nuestra frontera, destacó.