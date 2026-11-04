Angélica Burgos mantiene recorridos por colonias de Nogales con brigadistas de Morena

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Integrantes del Comité Unidos por Nogales y la Transformación realizan visitas casa por casa para distribuir el periódico Regeneración y compartir información sobre las actividades y propuestas del movimiento, informó su presidenta, Angélica Burgos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/11/2026 09:39 AM.
En Nogales y editada el 04/11/2026 09:49 AM.