Buscan solución a los escurrimientos de agua en la calle 5 de Febrero

El Ayuntamiento de Nogales mantiene un estudio de situaciones relacionadas a los escurrimientos de agua en la calle 5 de Febrero, con una posible solución que requerirá la cooperación de las desarrolladoras y las dependencias locales.
Sobre esto el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, mencionó que mantiene una mesa de trabajo constantes con varias empresas constructoras a fin de corregir los estancamientos y cauces de agua para lograr canalizar de manera correcta los flujos que afectan esta vialidad.
Lo que hicimos desde el lunes es abrir todo para desahogar todo, pensamos que entre lunes, martes y miércoles se desahogue toda esa agua y nos hemos encontrado ahí, ya que está bajando el nivel de ese mini represo, nos hemos encontrado con otras tuberías ahí que pudieran estar causando ese flujo de agua, manifestó el Alcalde.
La queremos proponer junto con los desarrolladores, porque si bien es cierto, todo eso viene a consecuencias, si no es en gran medida, de todos los desarrollos que se han hecho alrededor, entonces yo voy a buscar solucionar esto con apoyos de ellos como se los voy a proponer ahorita, pero ya tengo yo técnicamente cuál sería la solución y creo que es una solución que sería de raíz de lo que se trata, indicó.