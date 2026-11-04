Buscan solución a los escurrimientos de agua en la calle 5 de Febrero

...

El alcalde Juan Gim Nogales informó que trabajan con empresas desarrolladoras para corregir los cauces y evitar afectaciones a vialidades, comercios y viviendas

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 04/11/2026 04:01 PM.
En Nogales y editada el 04/11/2026 04:05 PM.