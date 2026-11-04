¡Continúa la fiesta del Día de Muertos en Nogales! Habrá música y danza

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La Feria del Día de Muertos amplía su programa artístico tras las lluvias que obligaron a posponer algunas presentaciones

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/11/2026 03:51 PM.
En Nogales y editada el 04/11/2026 03:56 PM.