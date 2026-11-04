¡Continúa la fiesta del Día de Muertos en Nogales! Habrá música y danza

La música, la danza y el folclor continuarán este 3 y 4 de noviembre en la calle Reforma, frente a los panteones Nacional y Anexo, con la ampliación del programa artístico y cultural de la Feria del Día de Muertos, informó el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz.
Luego de las lluvias que afectaron la continuidad del programa de actividades del 30 de octubre y del 1 de noviembre, se decidió posponer los eventos programados. Por eso estamos invitando a toda la población de ambos Nogales a que asista a este lugar, expresó el funcionario.
Sedano Ruiz destacó que la gran afluencia de visitantes ha favorecido las ventas de emprendedores y comerciantes locales y foráneos. Precisó que en el lugar se encuentran instalados 262 puestos de comida, bebidas, ropa, calzado, artículos para el hogar y artesanías.
Ahora insistimos en la invitación para que vayan a la calle Reforma a presenciar los diferentes números musicales, de danza y folclor que se estarán llevando a cabo hoy y mañana, agregó.
También comentó que algunos comerciantes foráneos, principalmente quienes venden cobijas y artículos para el hogar, permanecerán unos días más en el lugar, por lo que se les continuará brindando seguridad y los servicios públicos necesarios para el desarrollo de su actividad comercial.