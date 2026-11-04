Julia Huerta dialoga con ingenieros civiles sobre el futuro de Nogales

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La aspirante morenista a la coordinación municipal de la Defensa de la Transformación sostuvo un encuentro con integrantes del gremio de ingenieros civiles, con quienes compartió los objetivos de su proyecto y escuchó propuestas relacionadas con el desarrollo urbano y la infraestructura de la ciudad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/11/2026 09:20 AM.
En Nogales y editada el 04/11/2026 09:33 AM.