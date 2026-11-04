Julia Huerta dialoga con ingenieros civiles sobre el futuro de Nogales

En el marco del proceso interno que se vive con gran intensidad a nivel nacional y en el estado de Sonora, Julia Huerta, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional por el municipio de Nogales, continúa consolidando el respaldo ciudadano mediante un ejercicio de diálogo abierto.
Acorde a la estrategia de fortaleza nacional de Morena, Huerta encabeza una serie de asambleas informativas destinadas a compartir los trabajos, acciones y resultados que el movimiento de transformación ha logrado, reafirmando su compromiso con el bienestar y el desarrollo del pueblo nogalense.
Como parte de esta agenda de acercamiento y pluralidad, Julia Huerta sostuvo un fructífero encuentro con el gremio de ingenieros civiles de Nogales. Durante la reunión, la aspirante agradeció profundamente la disposición y el tiempo de los profesionales para conversar sobre las motivaciones y objetivos de su registro en la contienda interna. Este espacio de diálogo directo sirvió para detallar la visión de su proyecto y consolidar alianzas con un sector técnico e indispensable para la planificación y el progreso de la infraestructura urbana.
La interacción con cada uno de los sectores representativos es, de acuerdo con la aspirante, un pilar fundamental para el desarrollo de cada asignatura en la agenda pública de la frontera. Huerta enfatizó que la transformación verdadera requiere de la experiencia, el conocimiento y la participación activa de los profesionales de la ingeniería para trazar soluciones viables. Solo a través de esta sinergia y del trabajo coordinado será posible establecer bases estratégicas encaminadas a construir el Nogales que queremos: una ciudad moderna, eficiente y con oportunidades para todos.
Este tipo de encuentros refleja el amplio respaldo ciudadano que el proyecto ha logrado aglutinar en su recorrido por las diversas comunidades y gremios del municipio. En sintonía con el momento histórico que vive el país, donde se reconoce el liderazgo femenino en la vida pública, la participación de Julia Huerta resalta la convicción de que es tiempo de mujeres para encabezar la defensa de la soberanía nacional y garantizar la continuidad de las políticas transformadoras a nivel local.
Julia Huerta reiteró que las asambleas informativas continuarán de manera permanente para integrar todas las voces en un proyecto municipal incluyente y con visión de futuro. Hizo un llamado a los diferentes sectores productivos y sociales a mantener la unidad y la participación activa, demostrando que en Nogales la Cuarta Transformación avanza de la mano de la ciudadanía y de los expertos que construyen el presente y el futuro de la región.