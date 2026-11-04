Julia Huerta se reúne con taxistas de Nogales durante asamblea informativa

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La aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación dialogó con representantes del gremio de taxistas sobre las necesidades del sector y expuso cifras relacionadas con su gestión al frente de la Tesorería Municipal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/11/2026 03:15 PM.
En Nogales y editada el 04/11/2026 03:18 PM.