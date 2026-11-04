Julia Huerta se reúne con taxistas de Nogales durante asamblea informativa

En un ejercicio de cercanía y diálogo genuino con la base trabajadora, Julia Huerta, aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, sostuvo una fructífera asamblea con representantes del gremio de taxistas de Nogales. Durante el encuentro, reafirmó que el verdadero cambio se construye “entre todas y todos”, caminando a ras de suelo y reconociendo el esfuerzo diario de quienes mueven a la ciudad, demostrando que el humanismo mexicano y la política de puertas abiertas son el eje central de su proyecto comunitario.
Este acercamiento con los transportistas refleja una ruta definitoria en el que participa dentro del proceso interno de Morena, guiada por el amor a Nogales y una profunda convicción democrática. Separarse de su cargo anterior como Tesorera Municipal fue un acto de congruencia y responsabilidad con el servicio público y el movimiento, permitiéndole ahora impulsar los “Diálogos por la Transformación” con total libertad. Huerta enfatiza que la política debe hacerse con la gente y para la gente, priorizando el territorio sobre el escritorio para consolidar los principios de la Cuarta Transformación en cada colonia.
Su perfil político se fundamenta en una trayectoria sólida y resultados tangibles en la administración pública, no en promesas. Como Contadora Pública y Maestra en Integración Económica, de izquierda por convicción desde la infancia, demostró durante su gestión en la Tesorería de Nogales una administración eficiente y honesta.
Los datos son contundentes: una proyección histórica de 1,058 millones de pesos en obra pública (2021-2025), la reducción de la deuda pública en 51 millones de pesos, un incremento del 30% en la recaudación del impuesto predial basada en la confianza ciudadana y una mejora de cinco escalones en la calificación crediticia del municipio.
“Lo que me mueve es la gente, el territorio y la Transformación”, es la premisa que define su visión para el municipio. Orgullosamente nogalense del barrio de la Buenos Aires, Julia Huerta comprende que los logros financieros alcanzados en su paso por el servicio público son únicamente la base operativa para construir una ciudad más justa. Su visión busca capitalizar esta experiencia técnica para garantizar que los recursos se destinen al bienestar del pueblo, bajo los estrictos estándares de austeridad, combate a la corrupción y transparencia que exige el proyecto de nación de la 4T.
Con la firme declaración de que “estamos listos y Nogales está listo”, Huerta hace un llamado a la unidad y a la movilización pacífica. La asamblea con los taxistas representa un paso más en su recorrido para construir, reconociendo el legado de quienes abrieron camino, la continuidad del proyecto transformador. Al pararse en “hombros de gigantes”, convoca a toda la ciudadanía a caminar juntos, reafirmando que es el tiempo de la gente y de consolidar un Nogales próspero, soberano y de bienestar compartido.