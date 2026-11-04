Localiza su auto robado en Nuevo Nogales; solo le habían quitado el estéreo

Un residente de esta frontera reportó el hallazgo de su vehículo el cual le había sido robado días antes en la colonia Nuevo Nogales, solicitando la recuperación de su automóvil que le fue entregado por la Policía Municipal.
De acuerdo con los datos de seguridad pública fue a las 23:20 horas que elementos preventivos comisionados al Departamento de Vehículos Robados atendieron a Ismael, de 37 años de edad, quien manifestó que el 2 de noviembre reportó el robo de su vehículo Chevrolet Impala.
Dijo que alrededor de las 21:40 horas recibió una llamada telefónica en la que le informaban que su automóvil había sido visto estacionado en las inmediaciones de un jardín de niños ubicado sobre la calle Nueva Rusia de la colonia Nuevo Nogales.
Detalló que acudió al lugar y efectivamente encontró su auto el cual solo pudo notar que le había sustraído el estéreo, retirándolo por sus propios medios. Asimismo, manifestó que no había interpuesto una denuncia formal ante la fiscalía del estado.
Por lo que solicitó la entrega del auto acreditando su legal propiedad ya que no deseaba continuar con la investigación.