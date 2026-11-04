Localiza su auto robado en Nuevo Nogales; solo le habían quitado el estéreo

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El propietario encontró su Chevrolet Impala estacionado cerca de un jardín de niños, días después de reportar su robo. La Policía Municipal se lo entregó tras acreditar su propiedad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/11/2026 04:47 PM.
En Nogales y editada el 04/11/2026 04:50 PM.