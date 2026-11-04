¡Más de 30 especialistas atenderán gratis en jornada de salud en Nogales!

Una jornada integral e itinerante de salud, fue anunciada este miércoles por parte del Ayuntamiento de Nogales y la Secretaría de Salud en Sonora, la cual se llevará a cabo este sábado 7 de noviembre a partir de las 8:00 am en las instalaciones del Hospital IMSS Bienestar de Nogales.
En conferencia de prensa el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, junto a la coordinadora estatal del programa IMSS Bienestar Gabriela Nucamendi, el director de esta clínica a nivel local Carlos Borquez, la coordinadora sanitaria de la región 03 Mercedes Gameros y la directora de salud en la frontera Viviana García, reiteraron que esta convocatoria es para acercar servicios de alta especialidad a la población nogalense y comunidades aledañas, asegurando una atención abierta y sin costo.
Nosotros vamos a participar como siempre, nosotros como gobierno municipal participando muy activamente y como les decía tratándose de la salud y por las familias de Nogales ya que es muy importante trabajar de la mano con las instancias, con las dependencias federales en los temas de salud, comentó el Alcalde.
No van a haber limitaciones en el número de consultas que pueden recibir este día y no va a haber un límite en el hecho de que la población, pues vamos a atender a la población sin seguridad social, pero a toda la población que también lo necesita y que requiere el servicio, indicó la doctora Nucamendi.