¡Más de 30 especialistas atenderán gratis en jornada de salud en Nogales!

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Este sábado 7 de noviembre, el Hospital IMSS Bienestar ofrecerá consultas en 18 especialidades, estudios clínicos y medicamentos sin costo. Se espera atender a más de 5 mil personas

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 04/11/2026 04:10 PM.
En Nogales y editada el 04/11/2026 04:11 PM.