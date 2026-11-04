Moviliza a policías y rescatistas incidente familiar en Las Bellotas

Fuerte movilización policiaca y de cuerpos de rescate se registró en calles de la colonia Las Bellotas en Nogales, Sonora, donde se reportó un caso de violencia familiar donde un hombre se auto lesionó con un arma blanca.
De acuerdo con la información oficial fue minutos antes de las 19:00 horas que se informó al 911 sobre un caso de violencia al interior de un domicilio en la calle Ceibas, en la colonia señalada donde les reportaron a un hombre armado con un cuchillo que actuaba de manera violenta.
Una vez en el lugar agentes municipales fueron alertados sobre que el individuo violento se había encerrado al interior del domicilio, donde amenazaba con hacerse daño.
Los agentes policiacos dialogaron con él hasta convencerlo de entregar el arma y salir de manera voluntaria, posteriormente los reportantes señalaron que la actitud del hombre se derivó luego de que le informaran que sería llevado a un centro de rehabilitación.
De acuerdo con la información oficial el hombre de aproximadamente 52 años originario de Sinaloa, presento alguno golpes en el rostro, se dijo que padece de esquizofrenia debido al consumo de drogas y luego de ser certificado fue internado en un centro de rehabilitación de la localidad.