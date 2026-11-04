Moviliza a policías y rescatistas incidente familiar en Las Bellotas

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Un hombre de aproximadamente 52 años se encerró en una vivienda y amenazó con hacerse daño; agentes municipales lograron convencerlo de entregar un cuchillo y salir voluntariamente

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/11/2026 04:37 PM.
En Nogales y editada el 04/11/2026 04:39 PM.