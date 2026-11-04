Perro ataca a hombre en Nuevo Nogales

Un residente de la colonia Nuevo Nogales reportó a las autoridades la presencia de un perro que días antes lo había atacado y lesionado cuando caminaba por la vía pública de dicho sector donde se encontraba asechando de nuevo en Nogales, Sonora
Este hecho se registró alrededor de las 12:21 horas cuando el afectado reportó al 911 la presencia de un can que lo había mordido.
Elementos de la Policía Municipal comisionados a la Unidad de Protección y Bienestar Animal atendieron el reporte y acudieron al lugar donde se entrevistaron con Martín, de 63 años de edad.
El reportante les manifestó que el pasado 1 de noviembre, alrededor de las 18:00 horas, caminaba por la prolongación Nuevo Nogales con dirección a una parada del camión cuando fue atacado por el animal que se para fuera de un domicilio.
Dijo que al pasar frente al perro este se le echó encima y logró morderlo en la pantorrilla, por lo que acudió a recibir atención médica a la clínica 5 del Seguro Social, donde lo atendieron de su herida.
Agregó que al observar nuevamente al animal que asechaba en el mismo lugar decidió solicitar la intervención de las autoridades, por lo que los oficiales elaboraron el informe correspondiente dirigido al Centro de Atención y Bienestar Animal para su recolección y monitoreo.