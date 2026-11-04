Perro ataca a hombre en Nuevo Nogales

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Un hombre de 63 años pidió la intervención de las autoridades al encontrar al animal en el mismo sitio donde días antes lo había mordido en una pantorrilla

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/11/2026 04:52 PM.
En Nogales y editada el 04/11/2026 04:56 PM.