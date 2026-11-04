Ramón Baldenebro recorre Lomas del Sol y dialoga con familias nogalenses

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Acompañado de militantes y simpatizantes de Morena, “El Balde” realizó visitas casa por casa para distribuir el periódico Regeneración y escuchar las experiencias de los vecinos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/11/2026 10:25 AM.
En Nogales y editada el 04/11/2026 10:29 AM.