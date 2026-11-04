Ramón Baldenebro recorre Lomas del Sol y dialoga con familias nogalenses

A ras de suelo, como ya es costumbre, Ramón Baldenebro, conocido como “El Balde”, recorrió la colonia Lomas del Sol en Nogales, Sonora acompañado de un nutrido grupo de militantes y simpatizantes de MORENA, llevando casa por casa el periódico Regeneración, publicación histórica del movimiento.
Durante la jornada, las calles de esta colonia se convirtieron en espacios de encuentro, diálogo y convivencia con las familias nogalenses, en un ejercicio de cercanía que permitió compartir el mensaje de la Cuarta Transformación, escuchar las inquietudes de las y los vecinos y conocer de primera mano sus experiencias y opiniones sobre los avances del movimiento.
Entre los numerosos encuentros que tuvieron lugar durante el recorrido destacó el diálogo con el señor José María Espinoza, vecino de la colonia, quien compartió con “El Balde” un emotivo testimonio de agradecimiento por los beneficios que la Cuarta Transformación ha representado para él y su familia.
Conmovido, relató que después de muchos años de pagar una deuda de INFONAVIT que parecía interminable, finalmente logró la condonación de su adeudo, recuperando la tranquilidad y la certeza sobre su patrimonio. Asimismo, destacó ser beneficiario de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, además de otros apoyos que contribuyen a la economía de su hogar.
José María expresó que, para personas como él, estos programas representan mucho más que un apoyo económico: son una oportunidad para vivir con mayor tranquilidad y dignidad. Señaló que la Cuarta Transformación es y seguirá siendo un faro de esperanza para quienes más lo necesitan, particularmente para aquellos sectores de la población que históricamente permanecieron invisibilizados y sin acceso a mejores condiciones de bienestar.
Al escuchar su testimonio, Ramón Baldenebro recordó una de las máximas que dieron rumbo al movimiento, expresada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador: “Por el bien de todos, primero los pobres”, destacando que el sentido más profundo de la transformación se encuentra precisamente en mejorar las condiciones de vida de las personas y garantizar que el bienestar llegue a quienes durante mucho tiempo fueron olvidados.
Señaló que no existe mayor recompensa ni satisfacción al recorrer el territorio que encontrarse con testimonios vivos de personas que han experimentado cambios positivos en sus hogares y en su vida cotidiana.
Asimismo, destacó que estos encuentros reafirman la importancia de mantener un movimiento cercano a la gente, que camine las colonias, escuche a las familias y fortalezca la organización desde las comunidades.
La distribución de Regeneración forma parte de este ejercicio permanente de información y acercamiento ciudadano, llevando hasta los hogares una publicación que históricamente ha acompañado las causas, los principios y las luchas del movimiento de transformación.
Con recorridos como el realizado en Lomas del Sol, Ramón Baldenebro y la militancia de MORENA refrendan la importancia del trabajo territorial, la organización y el contacto directo con las y los nogalenses, convencidos de que la transformación se construye desde abajo y con el pueblo como protagonista.
Porque la Transformación no solamente se cuenta: se escucha en las historias de vida de quienes hoy encuentran mejores oportunidades y bienestar para sus familias.Nogales lo vale. Y por Nogales, vale la pena seguir caminando, escuchando y construyendo junto a su gente.