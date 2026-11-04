Ramón Valenzuela lleva asamblea informativa a vecinos de Lomas de Anza

El aspirante a la Coordinación Municipal de Morena en Nogales y regidor del Ayuntamiento, el licenciado Ramón Valenzuela Félix, sostuvo una asamblea informativa con vecinos de la colonia Lomas de Anza, de la calle Tuluá, como parte de las asambleas informativas que marca la convocatoria para informar sobre los avances de la Cuarta Transformación.
Durante su mensaje, Valenzuela Félix destacó que lo primordial es trabajar de la mano con la comunidad, ya que solo informándose de primera mano se pueden conocer las necesidades reales de cada calle.
Tenemos que estar informados a través del pueblo, a través de la gente. Ustedes por lo menos para un servidor me van marcando la pauta y me van diciendo cuáles son sus necesidades, qué es lo que ustedes necesitan específicamente en su calle, ya ni siquiera en su colonia. No es la misma necesidad a lo mejor que tiene esta calle que la que tienen enseguida, señaló.
Era de 88 diarios, en la actualidad con las reformas y gracias a las presiones que ha ejercido este movimiento ahorita están alrededor de 480 el salario mínimo. Eso es un logro y eso es un beneficio que va directo a los bolsillos y a la economía de sus familias, enfatizó.
Nosotros el cuerpo de regidores aprobamos este año poquito más de 10 millones de pesos para que con recursos propios del Ayuntamiento quienes no sean beneficiarios de esa beca universal que marca la Constitución nosotros aquí como nogalenses poderles dar esa beca. Inclusive hay jóvenes, niños y niñas que obtienen las dos becas porque no está peleada una cosa con la otra, puntualizó.