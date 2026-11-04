Ramón Valenzuela lleva asamblea informativa a vecinos de Lomas de Anza

...

El regidor y aspirante a la coordinación municipal de Morena dialogó con residentes de la calle Tuluá sobre los avances de la Cuarta Transformación. Durante el encuentro, los vecinos plantearon necesidades de alumbrado público, agua potable y mantenimiento de calles

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/11/2026 03:07 PM.
En Nogales y editada el 04/11/2026 03:09 PM.