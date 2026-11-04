Registrados seguirán participando en sorteos del Programa Vivienda del Bienestar

Las personas que no resultaron seleccionadas en el primer sorteo no quedan descartadas y podrán ser consideradas en futuras etapas del programa, informó Gabriel Bonillas, director de la Promotora Inmobiliaria.
Las personas inscritas en el Programa de Vivienda del Bienestar que no resultaron seleccionadas en el sorteo de la semana pasada continuarán participando en las siguientes etapas, por lo que no será necesario realizar nuevamente su registro, de acuerdo al funcionario.
En entrevista para el noticiero MAS Noticias, de MAS Radio, Bonillas explicó que el sorteo obedeció a la alta demanda de solicitantes que cumplieron con los requisitos, superior al número de viviendas contempladas para la primera etapa y, para garantizar la transparencia del procedimiento, los folios fueron depositados en una tómbola y la selección se efectuó ante la presencia de un notario público.
El titular de la Promotora Inmobiliaria aclaró que quienes resultaron seleccionados todavía deberán cumplir con una etapa adicional de revisión documental, que incluye la presentación del título de propiedad para acreditar que no cuentan con otro inmueble.
Así es, continúa el proceso, nomás que ya prácticamente brincaron a la siguiente etapa; hay que llevar una serie de documentación y ya con esto, después empezar a firmar lo que es el contrato, explicó.
La gente que ya se había registrado, que no fue sorteada en este momento, pues ya cumplió con ciertos requisitos, entonces se van a volver a tomar en cuenta, puntualizó.
En cuanto a los resultados del primer sorteo, señaló que todavía se encuentran a la espera de recibir los folios definitivos para su publicación. Las personas seleccionadas serán contactadas para continuar con el procedimiento y entregar la documentación correspondiente.
Sobre la oferta habitacional, detalló que en Nogales Conavi contempla alrededor de mil 400 viviendas para esta primera etapa, en un predio ubicado al sur de La Mesa.
A esto se suman los desarrollos proyectados por Infonavit, dirigidos a trabajadores con seguridad social, con ubicaciones en la zona posterior a Pueblitos, detrás de Colinas del Yaqui y otro sector de La Mesa, además de nuevas propuestas que todavía deberán cumplir con los procedimientos y normas correspondientes.