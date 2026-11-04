Registrados seguirán participando en sorteos del Programa Vivienda del Bienestar

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Las personas que no resultaron favorecidas en el primer sorteo no tendrán que registrarse nuevamente y podrán ser consideradas en futuras etapas del programa, informó Gabriel Bonillas, director de la Promotora Inmobiliaria

Autor autor Nubia Uriarte Nubia Uriarte el 04/11/2026 03:21 PM.
En Nogales y editada el 04/11/2026 03:25 PM.