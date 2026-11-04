Sufre adulto mayor traumatismo craneoencefálico tras caída en el FOPIN

Un hombre adulto mayor fue hospitalizado de emergencia luego de caer de un andamio cuando realizaba trabajos de pintura en una bodega del parque industrial FOPIN.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 13:44 horas que ser reportó a las autoridades y cuerpos de rescate sobre el accidente con una persona seriamente lesionada en dicho lugar.
Fueron elementos de la policía municipal que se trasladaron al sitio donde observaron a socorristas de la Cruz Roja cuando atendía a una persona tendida en el suelo frene a una bodega ubicada sobre la prolongación Álvaro Obregón, a espaldas de las oficinas del Seguro Social en Nogales, Sonora.
En el lugar se entrevistaron con Romualdo, de 47 años de edad, quien manifestó que se encontraban realizando trabajos de limpieza en las columnas del techado para su posterior pintado, cuando su compañero Bernardo, de 65 años de edad, subió a un andamio sin colocarse el arnés de seguridad.
Dijo que al moverse la estructura cayó de una altura aproximada de seis metros, por lo que fue trasladado al hospital IMSS Bienestar de la calle Francisco Arreola, donde fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico, lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida.
Se informó que el hombre quedó internado en cuidados intensivos, dándose conocimiento de los hechos al Centro de Atención Temprana para el seguimiento del caso.