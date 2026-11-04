Sufre adulto mayor traumatismo craneoencefálico tras caída en el FOPIN

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Un trabajador de 65 años fue ingresado a cuidados intensivos luego de caer de un andamio mientras realizaba labores de limpieza en una bodega del parque industrial

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/11/2026 04:42 PM.
En Nogales y editada el 04/11/2026 04:45 PM.