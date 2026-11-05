Embovedado de la avenida Tecnológico busca evitar tragedias por lluvias en Nogales

Las obras del embovedado en la avenida Tecnológico avanzan en la zona de captación pluvial y también aguas arriba para mitigar de manera importante, el impacto de las corrientes broncas en la frontera.
El presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, destacó la relevancia de este proyecto hidráulico en coordinación con el gobernador del estado Alfonso Durazo Montaño para retener los volúmenes de agua procedentes del poniente.
A pesar de que tuvimos una lluvia en promedio de 38.8 milímetros, si tuviéramos el doble, el doble lo hubiera captado fácilmente, voy a decirlo, lo que es la obra de captación de agua. Y, por supuesto, el puente, la tecnológica que está construida con todas las medidas de ingeniería y normas que se deben cuidar para eso. Entonces, la verdad que son dos obras que van a traer de gran beneficio a Nogales, comentó el Alcalde.
La prueba de fuego creo que se dará con una lluvia de unos 70, 80 milímetros que se registrará. Con eso, para que vean que realmente, pues, esa obra es una obra extraordinaria y es una obra que nació con el principio, con el espíritu de no tener tragedias y ustedes pueden estadísticamente ver que en los cinco años y meses no ha habido una tragedia ahí y esperemos, esperemos que no pase, mencionó.