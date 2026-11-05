Embovedado de la avenida Tecnológico busca evitar tragedias por lluvias en Nogales

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El alcalde Juan Gim Nogales destacó que la obra hidráulica ha permitido conducir las corrientes del arroyo Chimeneas y trabaja en un sistema adicional de protección para vehículos y peatones

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 05/11/2026 12:19 PM.
En Nogales y editada el 05/11/2026 12:25 PM.