¡Éxito de convocatoria! Decídete 2026 reúne a cerca de 7 mil estudiantes en Nogales

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El programa de orientación vocacional superó las expectativas con la participación de alumnos de secundaria, preparatoria y universidades. La edición 2026 concluirá este 6 de noviembre con una ceremonia abierta a la comunidad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 05/11/2026 04:34 PM.
En Nogales y editada el 05/11/2026 04:39 PM.