¡Éxito de convocatoria! Decídete 2026 reúne a cerca de 7 mil estudiantes en Nogales

La edición 2026 del programa de orientación vocacional “Decídete” se acerca a su cierre en Nogales con una asistencia acumulada cercana a los siete mil alumnos de educación básica y media superior. Gerardo Soto, coordinador del Consejo Municipal de Educación Media Superior y Superior, informó que, tras dos semanas de intensa actividad, la movilización estudiantil rebasó las expectativas trazadas por el organismo para el presente ciclo.
Durante la segunda semana de actividades, las preparatorias locales presentan su oferta académica a las y los jóvenes de las distintas escuelas secundarias del municipio, donde, tan solo en este bloque semanal se registró el arribo de más de tres mil adolescentes, cifra que alcanzará cerca de los cuatro mil participantes al término de la jornada final con la recepción de entre seiscientos y setecientos alumnos adicionales.
Esta afluencia de nivel básico se suma a los más de tres mil jóvenes de bachillerato que acudieron durante la primera semana para conocer las opciones educativas disponibles en la región para educación superior. El coordinador destacó el respaldo de directivos y padres de familia, cuya presencia y aceptación confirman el beneficio directo del evento para los estudiantes que desean continuar su proceso formativo en los distintos niveles.
Respecto a la coordinación interinstitucional, el también director de la Universidad Binacional destacó la participación total de los planteles de nivel superior establecidos en la ciudad dentro de las labores del consejo. Precisó que incluso la Universidad Benito Juárez, la cual se encuentra en proceso de incorporación formal al organismo, colaboró de manera favorable mediante apoyo y gestiones en diversas actividades efectuadas.
En el rubro de educación media superior, el evento contó con la presencia de las instituciones públicas y particulares de la localidad, incluso aquellas que no forman parte directa del consejo, pero participan en los programas promovidos para el alumnado. Soto señaló que esta cohesión y trabajo en equipo posicionan a Nogales como un municipio pionero y precursor de una educación articulada por niveles frente al resto de las demarcaciones.
Las actividades de la edición 2026 concluirán de forma oficial el 6 de noviembre a las 15:00 horas con una ceremonia de clausura abierta a la comunidad. En dicho acto, las instituciones participantes se reunirán para presentar un recuento e informe final de las acciones realizadas durante estas jornadas, además de expresar su agradecimiento a la ciudadanía nogalense por la respuesta obtenida.