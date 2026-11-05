Golpean con tubos a un hombre afuera de su casa en la colonia Del Valle

Un residente de la colonia Del Valle en Nogales, Sonora, reportó a las autoridades que fue víctima de sujetos que lo golpearon con tuvo metálico cuando se encontraba fuera de su domicilio.
El informe policial detalla que alrededor de las 10:14 horas elementos preventivos fueron alertados para que se trasladaran a la calle Alfonso Acosta de la colonia en mención donde una persona había sido lesionada.
Una vez en el sitio los agentes se entrevistaron con el de nombre José, de 35 años de edad, quien les manifestó que momentos antes arribó frente a su casa un vehículo del cual no recuerda características y del que descendieron dos sujetos desconocidos para él.
Dijo que ambos se le acercaron y comenzaron a golpearlo con tubos, para posteriormente retirarse del lugar, por lo que reportó los hechos al 911.
Fueron paramédicos de la Cruz Roja quienes lo auxiliaron y lo trasladaron al hospital IMSS Bienestar, donde fue valorado por el médico en turno, quien dictaminó lesiones que tardan más de 15 días en sanar dando conocimiento de los hechos al Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.