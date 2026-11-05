Golpean con tubos a un hombre afuera de su casa en la colonia Del Valle

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Dos sujetos desconocidos agredieron a un residente de 35 años y huyeron del lugar. La víctima fue trasladada al hospital IMSS Bienestar con lesiones que tardan más de 15 días en sanar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/11/2026 03:28 PM.
En Nogales y editada el 05/11/2026 03:32 PM.