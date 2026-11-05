Incendio consume por completo una vivienda en la colonia Luis Donaldo Colosio

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Una mujer señaló haber observado a un sujeto prender fuego a su casa y escapar del lugar. Bomberos lograron sofocar las llamas, pero el inmueble de madera quedó destruido

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/11/2026 03:48 PM.
En Nogales y editada el 05/11/2026 03:55 PM.