Incendio consume por completo una vivienda en la colonia Luis Donaldo Colosio

Las autoridades investigan las causas de un incendio que terminó por destruir una humilde vivienda ubicada en la colonia Luis Donaldo Colosio en Nogales, Sonora, donde los afectados señalan a una persona como la responsable del siniestro.
De acuerdo con la información oficial este caso se registró a las 11:33 horas cuando residentes del sector reportaron al número de emergencias el incendio en una casa habitación en la calle Los Purépechas de la colonia indicada.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal quienes se entrevistaron con una mujer de 57 años de edad, quien manifestó que momentos antes de que su casa ardiera observó a un sujeto cuando le prendía fuego.
Dijo que el agresor al iniciar el fuego se retiró corriendo con dirección a la calle Los Tobosos, señalando que momentos antes dicha persona había participado en una discusión en la vía pública, versión que fue respaldada parcialmente por otra testigo de 44 años, quien también observó al señalado retirarse del lugar y posteriormente el humo proveniente del inmueble.
Al lugar arribaron elementos del Departamento de Bomberos de Nogales, quienes lograron sofocar el siniestro que desafortunadamente consumió en su totalidad la vivienda construida de madera, dando conocimiento de los hechos al Centro de Atención Temprana par su investigación.