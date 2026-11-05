Investigan incendio de vehículo durante la madrugada en el Centro de Nogales

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Un automóvil Ford Taurus quedó destruido por el fuego en la calle López Mateos. El propietario sospecha que el siniestro pudo ser provocado, luego de haber recibido amenazas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/11/2026 03:44 PM.
En Nogales y editada el 05/11/2026 03:48 PM.