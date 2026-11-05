Investigan incendio de vehículo durante la madrugada en el Centro de Nogales

Un vehículo fue destruido por el fuego tras un incendio presuntamente provocado de manera intencional en calles de la colonia Centro de Nogales en horas de la madrugada.
El reporte policial señala que a las 04:00 horas elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 sobre el incendio de un vehículo en la calle López Mateos, donde reportaban el incendio de un automóvil.
En el lugar se entrevistaron con Miguel, de 62 años de edad, quien manifestó que se encontraba en su domicilio cuando escuchó un ruido en el exterior y al salir observó que su automóvil Ford Taurus, modelo 2015, de color gris, se encontraba envuelto en llamas.
El afectado dijo que había recibido amenazas por parte de una persona, por lo que sospechaba que el incendio pudiera haber sido provocado.
Fueron efectivos del Departamento de Bomberos de Nogales quienes lograron sofocar el fuego, dando conocimiento de los hechos al Centro de Atención Temprana para las investigaciones correspondientes.