¡Limpian las calles de Nogales tras las lluvias! Retiran tierra y basura de avenidas principales

...

Cuadrillas de Imagen Urbana intensificaron los trabajos para despejar las vialidades con mayor circulación. También investigan denuncias sobre personas que arrojan desechos a los arroyos

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 05/11/2026 04:39 PM.
En Nogales y editada el 05/11/2026 04:51 PM.