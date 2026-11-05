¡Limpian las calles de Nogales tras las lluvias! Retiran tierra y basura de avenidas principales

Cuadrillas de la dirección de Imagen Urbana, han realizado trabajos intensivos de limpieza en las principales calles de Nogales, con la intención de retirar toneladas de tierra, basura y arrastres acumulados tras las recientes precipitaciones, logrando limpiar y habilitar las vías de mayor circulación en la frontera.
Los trabajos priorizan avenidas como la 5 de Febrero, Jesús García, periférico Luis Donaldo Colosio, Abraham Zaied, Las Torres y la calle Reforma, esta última atendida de manera urgente para dar pie a la movilidad de quienes acuden a visitar a sus queridos a los panteones.
Usted puede decir que ya nos estamos poniendo lo que es al día, hemos avanzado bastante, igual tenemos el apoyo de servicios públicos con lo que es el equipo de maquinaria y vamos a seguir trabajando en la limpieza de la ciudad, mencionó Ramon Zambrano, director de Imagen Urbana.
Se va a realizar la investigación pertinente y pues vamos a ver en qué resulta. Se va a actuar conforme a arreglamientos y leyes. Y como siempre les pedimos a la ciudadanía, pues tratar de tirar basura a los arroyos, tirar cacharros, ya que son uno de los principales motivos de que se tapan lo que son las rendijas en todas las partes, comentó.