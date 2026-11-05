¡Protégete del frío! Salud Municipal llama a vacunarse contra enfermedades respiratorias

Con el descenso de las temperaturas y la confirmación de los primeros casos de infecciones en las vías respiratorias en la ciudad, la Directora de Salud Municipal, Viviana García, exhortó a la comunidad a reforzar la prevención y aprovechar la disponibilidad de vacunas de temporada para proteger a las familias.
Los biológicos que se encuentran disponibles para la ciudadana en esta campaña invernal son las dosis contra COVID-19, influenza y neumococo, vacunas que pueden aplicarse directamente en el Centro de Salud Urbano y en las distintas unidades médicas de IMSS Ordinario, así como IMSS Bienestar, ISSSTE e ISSSTESON.
En Dirección de Salud Municipal ya tenemos reportados ciertos tipos de casos justamente de infecciones de vías respiratorias superiores, lo cual siempre se maneja con un esquema sintomatológico porque no corresponde a algo antígeno o algo directamente de antibiótico, mencionó la directora.
Queremos justamente decirle a la ciudadanía que no se automedique, que primero la prevención, la prevención con las vacunas, y después, si hay una sintomatología correspondiente, pues obviamente que actúa con el médico correspondiente, indicó.