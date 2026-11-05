¡Protégete del frío! Salud Municipal llama a vacunarse contra enfermedades respiratorias

...

Ante los primeros casos de infecciones respiratorias en Nogales, Viviana García invitó a la población a completar sus esquemas de vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo, además de evitar la automedicación

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 05/11/2026 04:54 PM.
En Nogales y editada el 05/11/2026 04:59 PM.