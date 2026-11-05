Renuevan baños de kínder en Nogales con inversión de casi 95 mil pesos

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A través de Proyecto Nogales, Index Nogales rehabilitó los módulos sanitarios del Jardín de Niños Club Activo 20-30, obra que beneficia directamente a 58 estudiantes de la colonia Lomas de Fátima

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 05/11/2026 04:02 PM.
En Nogales y editada el 05/11/2026 04:05 PM.