Renuevan baños de kínder en Nogales con inversión de casi 95 mil pesos

Con el compromiso de impulsar entornos dignos, seguros y saludables para la niñez fronteriza, la industria maquiladora y manufacturera de exportación, a través de Index Nogales y su programa de responsabilidad social “Proyecto Nogales”, concretó la entrega simbólica de la rehabilitación integral de los módulos sanitarios en el Jardín de Niños “Club Activo 20-30”, ubicado en la colonia Lomas de Fátima en Nogales, Sonora.
A través del Proyecto número 354 del programa, el sector maquilador destinó una inversión de 94 mil 099.20 pesos en beneficio directo de 58 alumnos de nivel preescolar en la colonia Lomas de Fátima. En representación del consejo directivo encabezado por Daniel Rivera Ontiveros y del director ejecutivo Genaro Vecerra Álvarez, el coordinador Gabriel Armenta encabezó la entrega de las obras integrales de dignificación escolar, al refrendar la vocación social de las 22 empresas que integran esta iniciativa comunitaria en la ciudad.
Al detallar los alcances técnicos de la obra en el plantel ubicado sobre la calzada De la Virgen y avenida Del Perdón, Gabriel Armenta explicó que se realizó una intervención profunda tanto en el interior como en el área exterior de los módulos sanitarios para garantizar su funcionalidad e higiene a largo plazo.
Las labores ejecutadas para transformar las instalaciones abarcaron módulo sanitario de niñas y docentes, con el suministro e instalación de tres tazas de baño nuevas, colocación de un lavamanos de pedestal para el área de maestras y un lavamanos infantil con llaves, trampas y tuberías nuevas sobre mesa de vitropiso resanada; además del desazolve rudo de todas las líneas de drenaje, nivelación de pisos, ajuste de puertas y mamparas divisorias, cambio de chapa principal y pintura general en muros, cielos y divisiones.
En el módulo sanitario de niños, se generó la instalación de dos tazas de baño nuevas y un lavamanos equipado con llaves de una sola descarga, tuberías y trampas sobre mesa de vitropiso; desazolve profundo de líneas sanitarias, reparación de puertas y mamparas dañadas, colocación de chapa nueva, limpieza profunda y aplicación de pintura interior.
En áreas comunes y exteriores, se hizo la aplicación de pintura en paredes externas, rejas de protección y cielo del pasillo de acceso; limpieza profunda y resane del muro exterior de vitropiso en el área de la llave de servicio; revisión y reconstrucción en concreto del registro sanitario, así como la instalación de señalética nueva para los módulos.
Asimismo, la directora de Educación Municipal, Leticia Benítez, reconoció la labor sostenida que realiza el sector industrial de Nogales al sumarse como un aliado permanente de las escuelas públicas de nivel básico, atendiendo rezagos de infraestructura y fortaleciendo el tejido social desde las aulas.
Para cerrar el encuentro, las representaciones de la comunidad educativa y Gabriel Armenta realizaron el intercambio de la placa conmemorativa del Proyecto 354, que plasma el respaldo de las 22 empresas participantes en este 2026 y de un reconocimiento oficial dirigido al liderazgo de Index Nogales por su continua aportación al desarrollo educativo de la frontera.